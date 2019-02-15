PTT’de tanzim satış sadece Ankara’ya var

PTT artık tanzim satışta satılanları online olarak internet üzerinde sadece Ankara iline özel olarak satacak. Alacağınız ürünler hemen ertesi gün değil 3 gün içersinde gönderilebilir hatta yoğunluk nedeniyle de daha da uzun bir sürede yapılabilir.

Tanzim satış mağazalarında bulunan tüm sebzeler internet üzerinde olacak. Bazı ürünlerde sık sık tükendiğini görebilirsiniz. Yani başka illerden sipariş edilmesi mümkün değildir. Toplu alı yapmadığınız sürece de herhangi bir avantajı olmayacaktır. 1 kilo satın almak için de ödenmesi gereken kargo ücreti 3.70 TL olarak açıklandı.

Eğer 1 KG alacaksanız marketten daha pahalı olacaktır. Bir yandan da adres bulunamazsa eğer tekrardan kargo firmasına giderek ürünleri almanız gerekebilir. Yani tahmin ettiğinizden daha fazla fiyatlar olabilir.