500 bin paket kaçak sigara

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500 bin paket kaçak sigara
500 bin paket kaçak sigara admin Tarih: 2019-02-12 Saat: 18:40:07
Güncelleme : 2019-02-12 18:40:07Bu içerik 243 kez okundu.
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500 bin paket kaçak sigara

İzmir'de Aliağa Limanında meydana gelen bu olayda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Limanda gerçekleşen operasyonda ekiplerin bulduğu sigaralara el konuldu. Bakanlık tarafından gelen açıklamaya göre de operasyon İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Dubai'den gelen bu ürünlerin içinde dizüstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilmişti ancak şüpheler üzerine konteyner takibe alındı.

Takibe alınan konteyner hemen x-ray kontrolünden geçirildi ve içersinde oluşan tütün yoğunluğundan dolayı şüphelenildi ve daha sonrasında dedektör köpekler ile detaylı arama yapıldı. Arama sonrasında köpeklerin tepki vermesi ile 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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