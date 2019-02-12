Gaziantep’te kanalizasyon hattında patlama

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Gaziantep’te kanalizasyon hattında patlama
Gaziantep’te kanalizasyon hattında patlama admin Tarih: 2019-02-12 Saat: 18:39:35
Güncelleme : 2019-02-12 18:39:35Bu içerik 277 kez okundu.
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Gaziantep’te kanalizasyon hattında patlama

Gaziantep ilinde İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda kanalizasyon hattında patlama yaşanması sonrasında 2 kişi yaralandı.

Olay sırasında oradan geçmekte olan özel bir halk otobüsü tam patlama esnasıdna geçtiği için bir anda rögar kapağı oradan fırladı ve araca çarptı daha sonrasında şoför aniden fren yaptı durdu. Daha sonrasında 2 yolcu hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrasında çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde de büyük hasarlar oluştu. Mahalleye yakın birçok bölgeden bu patlama sesi duyuldu. Hemen bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hemen yaralıları Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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