Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti

Anasayfa GÜNCEL Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti
Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti
Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti admin Tarih: 2019-02-10 Saat: 18:33:35
Güncelleme : 2019-02-10 18:33:35Bu içerik 19 kez okundu.
Reklam

Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti

Elde edilen bilgilere göre olay Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. Düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda ise toplamda  4 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesi sonrasında gruplar arasında tartışma devam edince dükkanlarda yağmalanmaya başlandı.

Suriyeli şahıslara ait olan dükkanların yağmalandığı açıklandı. Hemen olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olay yerine emniyet güçleri güvenliği sağlaması sonrasında giriş ve çıkışlara müsaade etmedi. Halk ile Suriyeli şahıslar arasında hala gerginlikler devam ediyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler