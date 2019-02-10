Esenyurt'ta mahalleli Suriye'liler ile kavga etti

Elde edilen bilgilere göre olay Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. Düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda ise toplamda 4 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesi sonrasında gruplar arasında tartışma devam edince dükkanlarda yağmalanmaya başlandı.

Suriyeli şahıslara ait olan dükkanların yağmalandığı açıklandı. Hemen olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olay yerine emniyet güçleri güvenliği sağlaması sonrasında giriş ve çıkışlara müsaade etmedi. Halk ile Suriyeli şahıslar arasında hala gerginlikler devam ediyor.