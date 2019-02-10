Bir öğretmen intihar etti

Çorum ilinde meydana gelen bu olayda İngilizce öğretmeni olan kişi bağ evinde intihar etti. Jandarmanın evde yaptığı inceleme sonrasında " köpeklerime iyi bakın" yazılı bir not bulundu. 32 yaşında olan öğretmen İngilizce öğretmeni olarak Halk Eğitim merkezinde çalışmaktaydı.

Daha sonra arkadaşları tarafından birkaç gün haber alınmayınca öğretmenin bazı günler dinlenmek amacıyla gittiği bağ evine geldiler. Arkadaşları Halil Mustafa'yı tava iple asılı şekilde buldular.

Hemen orada jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Hemen olay yerine gelen ekipler araştırma ve kontrol yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini belirttiler ve cansız bedeni otopsi için gönderildi. Ayrıca jandarma tarafından bulunan notta köpeklerine iyi bakılması da yazılmıştı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.