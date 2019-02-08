24 Haziran için 154 milyon oy pusulası

Bir süredir seçim hazırlıkları devam ederken partiler tarafından da açıklamalar geliyor. YSK tarafından da kendi hazırlıkları da devam ediyor. 24 Haziran gününde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon oy pusulası kullanılacak.

Buna göre cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada 77 milyon oy pusulası kullanılacak ve milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon oy pusulası kullanılacak.

2. oylamaya kalsa da pusulalar hazır durumda olacak. Toplamda ise hazır olacak olan pusula sayısı ise 30 milyon olarak açıklandı. Toplamda kullanılacak kağıt ise beyaz filigranlı birinci hamur, 970 ton bobin kağıdı olacak.