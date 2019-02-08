Çerkezköylüler kazandı

Çerkezköy'de Pınarça köyü yakınlarında yapılması planlanan kömürlü termik santral projesi için ÇED olumsuz bir rapor kararı sonrasında termik santral projesi iptal oldu.

Plan aşamasında 40'tan fazla santralin de iptal edilmesini talep eden bir sorumlu kişi hala bu tür projelere karşı çalışmalarını devam ettiriyor.

2 senedir Tekirdağ içersinde bu mücadele devam ediyordu ve kömürlü termik santrale karşı yaşamı savunan Tekirdağ halkının zaferi oldu. Ayrıca ÇED tarafından gelen olumsuz karar ise bir emsal karar olarak kullanılabilir. 40 sene boyunca aktif kalırsa bu termik santral 11 bin 230 kişinin erken ölümüne neden olacak.

5450 dönümlük bir alan hakkında kömürlü santral kurulması için acil kamulaştırma kararı çıkarıldı ve doğaya karşı sağlığa karşı bir tehdit olarak görülünce de harekete geçildi.