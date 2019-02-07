Kadın Sünneti'ne Karşı Sıfır Tolerans Günü

Bir süredir bu konuda tartışmalar artarken BM tarafından da bu konuda çalışmalar yapıldı ve BM tarafından açıklananlara göre hayatta olan bugün hala var olan 200 milyon kız çocuğunun farklı yöntemlerle sünnet edildiği açıklandı. Yani bu şu hesaba geliyor her 20 kadın ve kız çocuğundan bir tanesinin sünnet olmuş olduğu anlamına geliyor.

Özellikle hala yoğun olarak Afrika ve Orta Doğu'daki 30 ülkede yoğunlaşmış olmakla birlikte, Asya ve Latin Amerika'daki bazı ülkelerde hala kadın sünneti yapılıyor. BM şu anda bu konuda çalışmalar yapıyor. 6 şubat gününde kadın sünnetine karşı sıfır tolerans yaptırarak bu uygulamaya son verilmesi isteniyor.

11 yaşında sünnet olan bir kadın bunu kendisine saf ve temiz kadın olmak için yaptırıldığını ve her kızın bunu yapması gerektiğini açıklandı ona karşı. Ancak kendisi yaşları ilerledikçe bu durumun zararlı olduğunu fark etti ve şimdi kadın sünnetine karşı mücadele eden bir aktivist olarak çalışıyor.