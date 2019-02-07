5 yaşındaki Havva kurtarıldı

İstanbul ilinde meydana gelen bu olayda 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri tarafından Kartal'da çöken binanın enkazı altındayken iletişim kurduğunu açıkladı.

Daha sonrasında 19 saat boyunca enkaz altından kurtarılamayan küçük kız en sonunda ekiplerin iletişime geçmesi sonrasında kız kurtarıldı.

Daha sonrasında hemen ambulans ile hastaneye götürüldü. Arama çalışmaları yapılırken de yakınlardaki apartmanların risk taşıdığını ve lazerle kontrol edildiği açıklandı.

Daha sonrasında çevresinde bulunan 7 binanın boşaltıldığı açıklandı. Bunlar içinde riskli olduğu belirtildi ve çalışmalar sonlanırken de bu binalara uyarılar yapıldı.