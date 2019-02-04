Yeni askerlik sistemi açıklandı

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Yeni askerlik sistemi açıklandı
Yeni askerlik sistemi açıklandı admin Tarih: 2019-02-04 Saat: 15:26:10
Güncelleme : 2019-02-04 15:26:10Bu içerik 17 kez okundu.
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Yeni askerlik sistemi açıklandı

Yeni askerlik sistemini bekleyenler için en sonunda açıklamalar geldi ancak bu gelen açıklamalar da en son durumu anlatmamaktadır. Yani Erdoğan tarafından gelen açıklamada askerlik sisteminde bahsedildi ancak son kararın Savunma bakanlığı tarafından verileceğini açıkladı. Yeni askerlik yasası konusunda önemli açıklamalar geldi.

Yasanın ne zaman kabul edileceği konusunda da kesin bir tarih yine verilmedi. Bir takım detaylar açıklandı. Esas meselenin ise yeni askerlik sisteminde uzman orduya geçmek olduğu açıklandı. MSB tarafından bu konuda uzun süredir çalışıldığı belirtildi.

Esas mesele uzman orduya geçmenin profesyonel askerler denmesinin de doğru olmadığını bu hitap şeklinin paralı asker anlamına halk arasında geldiğini açıklayınca uzman denilmesini tercih edildiniği bildirerek detayları vermeye devam etti. En sonunda 3, 6, 9, 12 gibi  benzeri bir sistem düzenlemesi gelecek.

 

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