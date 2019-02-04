100 yıl sonra ilk kez görüldü sonra avlandı

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde meydana gelen bu olayda 100 sene sonra ilk defa görülen anadolu yaban keçisi kaçak olarak avlanmakta olan 2 şahıs tarafından avlandı ve keçiyi avladığı tespit edilen 2 kişiye 23 bin lira idair para ve tazminat cezası kesildi.

Avlandığı tespit edilen anadolu yaban keçisini ise avlayan şahısların jandarma ve av koruma ekipleri tarafından geniş çaplı bir araştırma sonrasında yakaladılar.

Keçiye ait parçalanmış et ve 5 adet keklikle yakalandılar. Söz konusu olan şahısların kaçak olarak avlandıkları silahlara da el koydular ve para cezası kesildi.

Operasyon sonrasında toplamda 7 kişi gözaltına alındı ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet de ruhsatsız tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişekle uyuşturucu madde bulundu.