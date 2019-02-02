16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi

Yasada bulunan bir açık nedeniyle 16 yaşında olan küçük bir kız evlendirildi. Diyarbakır ilinde meydana gelen bu olayda kendisinden 8 yaş büyük birisiyle evlendirilen küçük kız için birçok kişi şikayetçi olsa da 16 yaşındaki kız evlendirildi.

Şikayet sonrasında savcılık yanına alınan küçük kız orada sorgusunda herhangi bir şikayette bulunmadığı için ailesi veya diğer kişiler hakkında işlemde yapılamadı.

24 yaşındaki bir şahıs ile ailesi farklı bir düğün salonu tutarak evlendirdiler. Yasal düzenleme yapılmadığı sürece bu konuda herhangi bir engel alınamıyor. 26 Ocak gününde meydana gelen düğün yapılacaktı ancak şikayet sonrasında yapılamadı. Şimdi ise serbest kaldılar ve salon değiştirilip düğün yapıldı.