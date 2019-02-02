16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi

Anasayfa GÜNCEL 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi admin Tarih: 2019-02-02 Saat: 18:06:06
Güncelleme : 2019-02-02 18:06:06Bu içerik 14 kez okundu.
Reklam

 

16 Yaşındaki Kız Çocuğu Evlendirildi

Yasada bulunan bir açık nedeniyle 16 yaşında olan küçük bir kız evlendirildi. Diyarbakır ilinde meydana gelen bu olayda kendisinden 8 yaş büyük birisiyle evlendirilen küçük kız için birçok kişi şikayetçi olsa da 16 yaşındaki kız evlendirildi.

Şikayet sonrasında savcılık yanına alınan küçük kız orada sorgusunda herhangi bir şikayette bulunmadığı için ailesi veya diğer kişiler hakkında işlemde yapılamadı.

24 yaşındaki bir şahıs ile ailesi farklı bir düğün salonu tutarak evlendirdiler. Yasal düzenleme yapılmadığı sürece bu konuda herhangi bir engel alınamıyor. 26 Ocak gününde meydana gelen düğün yapılacaktı ancak şikayet sonrasında yapılamadı. Şimdi ise serbest kaldılar ve salon değiştirilip düğün yapıldı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler