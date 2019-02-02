Pet shop’ta kedi ve köpek satışına yasak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tekrar Meclis gündemine getirdiği konuda hayvanlar oldu. Hayvanlar artık öyle istenildiği gibi sokaklara atılamayacak. Atan kişilere de artık tespit etmesi daha kolay olduğundan dolayı para cezası kesilecek.

Hayvanları almak isteyenler artık kataloglara bakacak ve oradan seçerek alacaklar. Aldıkları hayvanları da sokağa atma şansları kalmıyor. Hayvanlara bir takım çipler takılacak ve bu çip sayesinde ne kadar kimlik bilgisi varsa yazılacak ve sahibine kadar bilgisi yazılacak.

Daha sonrasında bu veriler kaydedilecek ve sokağa atılma durumunda tespit edilip ceza verilecek. Hayvanı bir başkasına verme gibi bir durumda ise bu bilgiler ilgili müdürlük tarafından değiştirilecek. Orada satılmasına izin verilen hayvanlar ise balık ve kuş olarak kısıtlandı.