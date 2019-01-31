SMA hastalarına müjde geldi

SMA hastaları bir süredir ilaç konusunda problem yaşıyordu ve yaşanan problem ise öyle vatandaşın çözebileceği bir düzeyde olmayıp en sonunda devlet tarafından bu konuda bir açıklama geldi.

Gelen açıklama sonrasında SMA hastalarına artık ilaç sağlanacağı belirtildi. SMA hastaları uzun bir süredir ölüm döşeğinde beklerken bir anda gelen müjdeli haber sonrasında artık bu ilaçların hastalara sigorta tarafından sağlanacağı açıklandı.

İlaç bedelinin geri ödemesinde olan bu sorun çözülmüştü ancak şimdi aynı hastalığın diğer tiplerinin de ilaç bedellerini geri ödeme listesine aldılar. Bu karar komisyonda alındı ve yakında yürürlüğe gireceği belirtildi.