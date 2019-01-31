Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam

Avrasya Tüneli için gelen en son zam 2018 senesinde Temmuz ayında gelmişti ve %21 olarak gelen zam sonrasında otomobil tek yön geçiş ücreti 23 TL olarak açıklanmıştı. Minibüs için geçiş ücreti ise 35 TL olarak açıklanmıştı.

Gelen zam sonrasında bir süre kadar herhangi bir fiyatta değişiklik yaşanmadı. Gelen en son açıklama ile avrasya tüneline 1 Şubat gününde de geçerli olmak üzere %37 oranında zam yapıldığı belirtildi. Yani gelen yeni zam oranına göre tek yön otomobil geçiş ücreti 32 TL oldu. Minibüs ile geçmek isteyen olursa 48 TL ödemesi gerekecek.