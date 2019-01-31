Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam

Anasayfa GÜNCEL Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam admin Tarih: 2019-01-31 Saat: 16:17:09
Güncelleme : 2019-01-31 16:17:09Bu içerik 35 kez okundu.
Reklam

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Zam

Avrasya Tüneli için gelen en son zam 2018 senesinde Temmuz ayında gelmişti ve %21 olarak gelen zam sonrasında otomobil tek yön geçiş ücreti 23 TL olarak açıklanmıştı. Minibüs için geçiş ücreti ise 35 TL olarak açıklanmıştı.

Gelen zam sonrasında bir süre kadar herhangi bir fiyatta değişiklik yaşanmadı. Gelen en son açıklama ile avrasya tüneline 1 Şubat gününde de geçerli olmak üzere %37 oranında zam yapıldığı belirtildi. Yani gelen yeni zam oranına göre tek yön otomobil geçiş ücreti 32 TL oldu. Minibüs ile geçmek isteyen olursa 48 TL ödemesi gerekecek.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler