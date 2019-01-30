Vize fiyatlarına zam geliyor

Bir süredir zam gelmeyen hiçbir dal kalmamış derken en sonunda vizelere de zam geldi. Gelen sürekli zam haberleri sonrasında bir de vizelere zam geldiği açıklandı.

AB vize kurallarının güncellenmesi sonrasında AB konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığı açıklandı. Artık bu görüşmelere göre AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu vize uygulaması ücreti üzerinde bir değişiklik olmayacak. AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret 80 avro olacak.

Bu bahsedilen ücret ise öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak şekilde açıklandı. Ayrıca profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler olarak bilindiği için çoklu giriş vizeleri de sağlanacak.