Mavi Balina bir can daha aldı

Tüm dünyada çocukları ve gençleri ölüme götüren mavi balina adındaki oyun şu zamana kadar çok can aldı ve aylardır ailelerin korkulu rüyası haline gelen bu oyun nasıl geliyor nasıl ulaşım sağlanıyor herhangi bir açıklama yok.

13 yaşında olan Emine K. Adana'lı olup babasının av tüfeği ile intihar etmesi sonrasında ailesi araştırmalar yaptı. Araştırmalarında ailesi kızlarının mavi balina ile ilgili bir takım yazılar ve çizimler yaptığını fark etti.

Tüm dünyada etkisini korumaya devam eden mavi balina 13 yaşındaki küçük kızın canını da aldı. Bu konuda soruşturmalar devam ediyor ve devam eden soruşturmada aileler bu konuda diğer aileleri uyarıyor. Yetkililerin de bu konu üzerinde durmasını istedi.