Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından kalıcı yaz saati uygulaması ile bir takım açıklamalar geldi. Bakan Dönmez tarafından okul saatinin illere göre değişebileceği açıklandı.

Yaz saati uygulamasında ise 2 sene önce böyle bir karar alındığı ve 2 yıl önce böyle bir karar alındığı ancak neden alındığına dair bir gerekçe bulamadıklarını açıkladılar. Daha sonrasında üniversitenin yaptığı çalışmayla birlikte kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği konusunda daha iyi olacağını açıkladı.

Ancak okul saatleri ile mesai saatleri konusunda gelen açıklamada ise her ilde aynı olmasının bir öneminin bir şartın olmadığı açıklandı ve bu konuda değişikliklerin yapılabileceği açıklandı.