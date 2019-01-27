Doğalgaz ithalatı

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Doğalgaz ithalatı
Doğalgaz ithalatı admin Tarih: 2019-01-27 Saat: 13:00:35
Güncelleme : 2019-01-27 13:00:35Bu içerik 17 kez okundu.
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Doğalgaz ithalatı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçtiğimiz sene Kasım ayına göre %13.8 oranıdna azaldı. 4 milyar 696 milyon metreküpe kadar geriledi. Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise %15,7 oranında arttı.

3 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi. Toplam ithalatın 3 milyar 632 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 64 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla  yapıldı. Geçen sene Kasım ayında en fazla doğaglaz 2 milyar 47 milyon metreküple Rusya'dan alınırken 839 milyon metreküple İran ve 745 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

İthalatın kalanı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı. Kasım ayında ise tek ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Yunanistan'a daha önce 69,4 metreküp doğalgaz gönderilirken geçen seneye göre bu miktar %16,7 oranında azaldı.

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