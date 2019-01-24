Kısa dönem askerlik kalkıyor

MSB tarafından gelen bir takım açıklamalar sonrasında askerlik modelinin tamamen değiştirilmesi kararı alınmıştı ve yeni askeri sistem oluşturulacaktı. Ancak bir süre boyunca bu sistem açıklanmadı da oluşturulmadı da. En sonunda yeni gelen açıklama ile yeni askerlik sistemine geçilmeye başlanıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesi sonrasında tamamen değiştirilme kararına varıldı ve MSB tarafından bu konuda bir takım hazırlıkların yapılmaya başlandığı açıklandı.

Bu konuda beklentilerin olduğu bir açıklama da farklı kişiler tarafından geldi ancak detayları konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece bir takım hazırlıklara başlandı bile.