Antalya'da hortum ölüme neden oldu

Antalya ilinde bir süredir sağanak yağışlı havalar ve en sonunda da hortum olması sonrasında büyük hasarlar ve büyük kayıplar oluştu.

Özellikle Kumluca ve Finike ilçesinde olan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 üniversite öğrencisi de kaybolurken toplamda 11 kişi de yaralandı. Antalya ilinde yağış ve hortum sonrasında ayrıca seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalar büyük zarar görmüş durumda.

Kaybolan kız hakkında ise gelen açıklamaya göre 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin kaybolduğunu annesiyleyken annesinin kurtulduğunu ancak kızın araçla birlikte dereye düştüğü biliniyor ve arama çalışmalarına hala devam ediliyor. Ölen kişi ise yaralanarak Kumluca Devlet Hastanesine gelen 13 yaşındaki yaralı bir çocuk yaralarından dolayı hayatını kaybetti.