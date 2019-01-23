Müftülüklere evlendirme yetkisi için itiraz geldi

AYM tarafından CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin daha önce verilmiş olan bu evlendirme yetkisi için düzenleme ve bazı değişikliklere ilişkin yaptığı iptal başvurusu reddedildi. Gelen değişiklik başvurusu ise : il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi’ne ilişkin bir takım değişimler içeriyordu.

Ancak AYM tarafından verilen karar sonrasında itiraz edilen noktaların anayasa için herhangi bir aykırılık durumu olmadığına karar verildi. İptal ve yürütmeyi durdurma talepleri ise oybirliği ile kabul edildi. Bir takım değişiklikler yapılacaktı ancak AYM kabul etmedi.