RTÜK'ün yeni başkanı

İlhan Yerlikaya tarafından gelen istifa kararı sonrasında RTÜK başkanlığına yeni birisi geldi. İlhan Yerlikaya tarafından 2015 senesinden bu yana görevdeyken ailesinin sağlık sorunları olması nedeniyle geçtiğimiz gün görevinden yarıldı. Daha sonrasında kurul üyeleri bu konuda toplandı.

Daha sonrasında kurul üyeleri arasında olan Ebubekir Şahin, RTÜK başkanı olarak seçildi. 25 Kasım gününden bu yana görevdeyken artık görevde Ebubekir Şahin oldu.

İlhan Yerlikaya ise kendisi görevden istifa etti. Şahin ise daha öncesinde birçok yerde yöneticilik yaptı : TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Bu kurumda da 2017 senesinden bu yana üye olarak görev yapmaktaydı.