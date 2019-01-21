Menbiç'te gereken yapılacak

MSB Hulis Akar tarafından operasyonların açıklamaları ardı ardına geliyor. Fırat2ın doğusuna yönelik olarak yapılan operasyon ile ilgili yeri ve zamanı gelince buradaki operasyonlar da gerekenlerin yapılacağı açıklandı. Zeytin Dalı harekatı sonraısnda sınır hattında olan birliklere denetleme ve incelemeler yapıldı.

MSB Akar ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gittiler.

Daha sonrasında gelen açıklamada operasyonların tamamen PKK, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG, PYD, SDG ile DEAŞ, FETÖ terör örgütleri ile olduğunu ve " Hiçbir şekilde et ve tırnak gibi olduğumuz, coğrafyamızı, ekmeğimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz asla olamaz." açıklamasını yaptı.