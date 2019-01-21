Suriye, İsrail'in hava saldırısını engelledi

Rejime bağlı olan Suriye ordusu tarafından İsrail'den gelen hava saldırısının engellendiği açıklandı. Suriye ordusundan gelen açıklama sonrasında ülkenin güneyinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ordu tarafından açıklandı.

Ancak ordudan gelen bilgide her ne kadar İsrail'den gönderildiği belirtilmese de diğer ülkeler tarafından tespit edilenler İsrail'den geldiği belirtiliyor.

Golan Tepelerine doğru giden roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bilgisi ordudan geldi. İsrail ise Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini tam 1967 yılından bu yana işgal ediyor ve 2011 senesinden bu yana iç savaş başlamış durumda.

Suriye ve Golan Teperlerinden İsrail ise roket atılan tarafın Suriye olduğunu açıkladı. Bu nedenlede İran destekli olan Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenleniyor.