Anneler de nafaka ödeyecek

Yargıtay tarafından verilen karar sonrasında çocukların velayetinin babaya verilmesi sonrasında annenin çocuklar için iştirak nafakasından sorumlu tutulacağı açıklandı.

Verilen bu emsal karar sonrasında çocuklarını babalarına veren anneler ekonomik durumlarına bakılarak belirli bir miktarda iştirak nafakası ödemek zorunda kalacaklardır. Mahkemeye gelen bu davada bir baba 2 çocuğu aldığını ve annelerine dava açarak çocukların bakım masrafına yardımcı olması yani iştirak nafakası talep etti.

Daha sonrasında mahkeme 8 yaşındaki çocuk için aylık 600 TL, 12 yaşındaki çocuk için aylık 450 TL iştirak nafakası istedi. Anne ise bu karara itiraz etti ve işinin gelirinin olmadığını açıklasa da çocuğum bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması gerektiği kararına vardı. Dava sonunda küçük çocuk için 150 TL büyük çocuk için ise aylık 200 TL nafaka verlmesine karar verildi.