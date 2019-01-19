Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Plastik poşet kullanımının aşırı derecede fazla olması sonrasında getirilen bu kural ile artık plastik poşet kullanımı çok fazla azalmış durumda. Belirlenen hedefe kısa sürede ulaşabilecekleri aşikar.

Poşetlerin ücretli olması sonrasında ilk 15 günde %60 ile 65 arasında kullanımın azaldığı açıklandı. Hedefin ise kişi başı 440 tane poşet kullanımı yerine bunu 40 'a düşürmek olduğu açıklandı. Plastik poşetlerin 400 ile 800 sene kadar arasında doğada yok olduğu biliniyor.

Bu nedenle de fazladan alınan poşetlerin büyük çoğunluğu olduğu gibi doğaya atılması nedeniyle doğaya büyük bir zarar vermesi nedeniyle bu kısıtlama geldi. Kısıtlama sonrasında poşet kullanımı kişi başı 40 kadar olacak. Artık alışveriş yaparken bolca poşet almak yerine doğaya zararı olmayacak olan bez çantalar ve fileler kullanılmaya devam edilecek eskiden olduğu gibi.