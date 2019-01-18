Binlerce Emekliye 4 Yıl Boyunca Zam Yok

Bin TL'nin altında aylık alan 105 bin emeklinin aylık gelirinin bin TL'ye çıkarılması kadar öngören yasa teklifi Meclis'ten geçti. En sonunda artık en düşük emekli maaşı 1000 TL olacak ancak şimdi de böyle bir sorun oluştu ve 4 sene boyunca 1000 TL kadar maaş alacak.

Yani her ne kadar zam gelirse gelsin sürekli olarak 1000 TL maaş alacaklar. Normalde gelen %10 oranında zam ile 75 TL zam alacak bu kişilerin maaşları 750 TL ise 825 TL olacak ancak gelen kanuna göre 1000 TL olacak. Binlerce emekliyi ilgilendiren bu konuda yasa teklifi TBMM tarafından kabul edilmiş durumda.

Bin TL altında olan aylık 105 bin emeklinin aylığı bin TL olacak.