Çin'den ABD çıkarması

Bu sene gerçekleştirilen Amerikan otomotiv endüstrisinin başkenti Detroit'te düzenlenen 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı oldukça farklı oldu.

Geçen senelere göre elektrikli araçların yoğun olmadığı SUV araçlarının yoğun olmadığı sadece içten yanmalı araçlar ile gösteriler yapılırken artık araçlar değişti ve araçlar elektrikli ve SUV olarak daha çok görülmeye başlandı. Bu durum birçok araç severin fuara gelmemesine neden oldu.

Ayrıca araçların artık güçlerine değil ne kadar tasarruflu olduğunu ne kadar mesafe gidebileceği ve en önemlisi olarak ne kadar sürede şarj olabildiği konuları merak konusu oldu. 2020 senesinde ABD pazarına gireceğini açıklayan Çinli marka GAC ile ABD'de satılması yasak olan modelini sergileyen Hintli Mahindra'nın gövde gösterisi oldu.