Hatay Havaalanı sağanak nedeniyle sivil araç trafiğine kapandı

Bir süredir Hatay ilinde gelen sağanak yağışlar yoğun bir şekilde devam etmesi sonrasında baraj içerisindeki su seviyesi fazla açıldı ve baraj kapakları açılınca sular Amik Ovasına dolmaya başladı. Bir süre sonra ise Amik Ovası sular altında kaldı.

Su seviyesi her geçen gün daha da artınca havaalanı yolu trafiğe kapandı. Sivil araçların geçemeyeceği kadar yükseldi.

Ulaşım otobüslerle sağlanmaya devam ediyor. 200 bin tarım arazisi kadar bir alan sular altında kaldı. Havaalnı yoluna kadar ulaşmış olan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir alıyorlar.

Yol kenarlarına set kurulurken ekipler de o sırada çalışmalara devam ediyor.