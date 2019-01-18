Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç

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Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç
Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç admin Tarih: 2019-01-18 Saat: 01:33:29
Güncelleme : 2019-01-18 01:33:29Bu içerik 35 kez okundu.
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Katar, Somali'ye 68 zırhlı araç

Katar Savunma Bakanlığı tarafından Somali'ye tam 68 tane araç hediye edildiği duyurdu. Körfez ülkeleri tarafından Katar için gelen yaptırımlar sonrasında Somali herhangi bir taraftan yana olmayında krizde taraf olmayınca Arap Emirlikleri bu konuda Somaliland ile yaptığı yatırım anlaşmaları sonrasında Somali'yi Katar'a yakınlaştırdı.

Somali tarafından Nisan ayında BAE ile yapılan askeri program da iptal oldu. Katar ise araçları gönderme sebebi olarak ülkedeki silahlı grupların çok olduğunu ve bu gruplara karşı kullanılabileceği açıklandı.

Somali yönetimi tarafından Eş Şebab başta olacak şekilde çok sayıda örgütle çatışma içerisine girilmiş durumda. Somali stratejik konumu nedeniyle ülkeleri için önem taşıyor.

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