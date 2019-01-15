Elektrikli araçlar için 800 milyon dolar yatırım

Elektrikli araçlarla ilgili olarak Alman araç devi olan VW için gelecek 5 sene içinde farklı tüketici olarak 20 farklı elektrikli araç üretmek istiyor. 2025 senesinde küresel olarak 1 milyon tane araç satmak istediğini açıkladı ki birçok ülkede elektrikli araçların kullanımı artarken dizel ve benzinli araçların yasaklanması ile satış hedeflerine ulaşması da zor olmayacaktır.

Ancak elektrikli araç konusunda Elon Musk gibi bir rakibi olan VW araç geliştirme konusunda geri kalabilir çünkü daha öncesinde ciddi tasarımları ve oldukça uygun paketli olarak üretilmiş 3 model ve çoktan ülkenin birçok yerinde şarj istasyonu bulunan bir marka var.

Fiyatlar konusunda rakip olarak geldiği zaman büyük bir düşüş yaşanabilir. VW tarafından üretilmesi planlanan ilk model ise ID CROZZ SUV olarak açıklandı ve tasarımı çoktan kullanıcıların beğenisine sunuldu.