'Ucuz iPhone' internete sızdı

Bir süredir piyasada büyüyen rakipleri ile apple artık zor durumlarda kalıp hatta tahtından olduğu da oldu. Birçok firma artık dünya devi olup birçok kullanıcının apple hayranlığını sonlandırmayı başardılar.

iphone için verilen fiyatların birçok ülkede yüksek olması nedeniyle kullanıcılar rakiplere doğru gidince pastadan az pay alan telefon üreticileri şu anda pastadan büyük pay alarak apple firmasını zarara uğrattı diyebiliriz.

Apple hisselerinde müthiş bir düşüklük ile karşılaşınca hemen bir hamle yaptı ve ucuz iphone adını verdiği iphone SE 2 modelini 3.çeyrekte açıklayacağını bildirdi. Bu cihaz için şimdiden apple çok satacağını düşünüyor. ABD tarafından gelen yaptırımlar sonrasında birçok ülkede aynı durumda.