Sanayide ya da patlayıcı maddeler ile alakalı sektörde çalışan kişiler en büyük risklerden birisi olan patlayıcı maddeler insanın sağlığını tehdit etmiş olduğu gibi mal güvenliği de tehlikeye atılmaktadır. Bundan dolayı sektörde patlamadan korunma metotları ile alakalı eğitimlerin anlatılması ve periyodik olarak da sivil savunma tatbikatı gibi tatbik bilgiler ile yenilenmesi gerekir. İş hayatına ilk adımını atacak olan kişinin patlamadan korunma dokümanı eğitimi alması gerekir. Koruyucu elbiseleri ve oluşabilecek risklere karşı da can güvenliğinin korunması için gerekli olan tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle de iş güvenliğinde çalışan uzman kişilerin bu konu hakkında yetkili olmaları, işyerlerindeki kişilere rehberlik edip patlamadan korunma ile alakalı bilgi verilmesi ve gerekli olan dokümanların hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

İşyerlerindeki patlayıcı olan maddelerin oluşturabileceği tehlikeden korunabilmek için hazırlanmış olan patlamadan korunma dokümanı nedir bilmeyenler için çalışan kişilerin patlama sırasında alabileceği önlemleri, kendini koruyabilme yöntemlerini ve patlamayı da ilk olarak önceden önleyebilmesi için taktikleri gösteren belgeler patlamadan korunma dokümanı olarak isimlendirilmektedir.

Bu dokümanın yer aldığı işyerlerine yetkili olan şirketler tarafından ATEX ismi verilen uluslararası geçerliliğini sürdürebilen sertifika verilir. Patlayıcı olan maddelerin kullanılmış olduğu tüm işyerlerinde sertifikanın olması zorunlu bir hale getirilmiştir. Üretim zamanının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve can, mal güvenliğinin sürdürülebilmesi için alınabilecek önlemler hakkında geniş olacak şekilde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Uzmanlar tarafından verilen bu bilgilere, binadaki görevli kişilerin her birine dokümanlar hazırlanıp, sunulması gerekir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Fiyatı

OSGB şirketinin düzenlenmesinde yardımcı olduğu gibi de patlamadan korunma dokümanı fiyatı çağımızın şartlarına göre yetkili olan firmalar tarafından belirlenmektedir. Genel olarak bir fiyat biçilmektedir. Bunun nedeniyse müşteriyle birebir iletişim kurulmasından yana olduğu için kurumun ve faaliyetlerin tanıtılıp istenilmesi ve uzmanlar ile görüşülmesi daha sağlıklı olmaktadır.

İş güvenliğinde çalışan OSGB şirketleri, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personelleri ve işyeri hekimi sözleşme karşılığında İSG katip programı üstünden göreve verilir. İşyerinin yapılacağı görevlendirmenin sonrasında onaylayan görev verilen uzmandır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimini Kimler Alabiliyor?

İşyerlerini tehlike sınıflarına göre yapılacak olan çalışmayı kimler alabilmektedir? Yasada patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimine mühendislerin, iş güvenliği uzmanlarının, teknikerlerin ilgili alanda çalışan kişilerin katılacağı belirtiliyor. Bunun dışında gaz, buhar ve sis halinde yanıcı birkaç maddenin işlenmiş olduğu ya da bulunduğu yerde amirler ya da yöneticilerin eğitimleri alması gerekir. Bu kişiler eğitime katılmaları için diplomalarının fotokopisi ile beraber, oda üyelik belgesi, kimlik fotokopisi, başvuru forumları ile beraber teslim etmeleri gerekir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Kaç Senede Bir Yenilenir?

Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunmak için patlamadan korunma dokümanı kaç senede bir yenilenir sorusu da sıkça sorulan sorular arasındadır. Bunun için net bir süre belirtilmese de gerekli olan açıklamalar yapılmaktadır. İşyerlerindeki ekipmanlarda ya da organizasyon işyerinde değişim, tadilat ve genişlemeler olursa eğer dokümanların yenilenmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak olan güncelleme ile tehlike ölçülür ve buna uygun şekilde bir plan oluşturulur. Uzman kişi güncellemeyi hazırlar ve işverene sunarak çalışanlara yeni bilgiler aktarılır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen url yi ziyaret ediniz:

https://www.generalosgb.com/patlamadan-korunma.html