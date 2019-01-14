Palu ailesinden 6 tutuklama

Kocaeli Körfez ilçesinde 11 sene önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kız Melike Tahnal'ın bulunmasına neden olan soruşturma kapsamıında adliyeye sevk edilmesi sonrasında 7 şüpheliden 6 taneisi tutuklandı.

Televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tanhal'ın eniştesi olan Tuncer Ustael'in kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia etmesi sonrasında soruştruma başlatıldı ve soruşturma ile ilgilenen Körfez Cumhuriyet Savcılığı en sonunda 7 kişinin de gözaltına alınrak emniyete getirilmesi istendi.

Sağlık kontrolü sonrasında kayıp kadının ablası olan Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu yoğun güvenlik önlemleriyle Körfez Adliyesine gönderildi.

Savcılık sorgusunun bitmesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Harun Palu serbest kaldı. Diğer zanlılar ise tutuklandı.