Topuklu ayakkabı giymek yasaklandı

Ankara Sincan ilçesinde meydana gelen bu olayda bir okul müdür dinen caiz olmaması nedeniyle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı.

Kadın öğretmenlere aktardığına göre okul müdürü ilk olarak kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesinin dinen caiz olmadığını açıklayan bir metni verdiğini daha sonrasında resmi bir yazıda farklı bir açıklama ile topuklu ayakkabı giymeyi yasaklamaya çalıştığı açıklandı.

Verilen yazıda çok ilginç noktalar olup hatta bazı tavırların erkekleri tahrik ettiğini açıklayan bir yer de bulunması nedeniyle bu konuda araştırmalar devam ediyor. Verilen resmi yazı içerisinde ise koridorda yürümekte olan kişilerin çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürüyebilmesi konusunda ricada bulunuldu.