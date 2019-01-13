1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Geçim sıkıntısı yaşamakta olan öğrencilerin sayısı her geçen sene artıyor ve okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Geçim sıkıntısı olması nedeniyle 5 sene içinde 1 milyon 155 bin üniversite öğrencisi okulu bırakmak zorunda kaldılar.

Yoksul vatandaşlar için destek ve hibeler ile ayakta kalmaya çalışan vatandaşlar artan geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalıyorlar.

Üstelik resmi veriler üniversiteden kopan öğrenci sayısının her geçen sene daha da arttığını açıklıyor. Son senelerde üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin birçoğunun devlet yurduna yerleşememesi nedeniyle özel yurtlara ve eve çıkmak zorunda kalmaları nedeniyle oldukça çok geçim sıkıntısına neden olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık olarak 40 bin öğrencinin devlet yurduna yerleşemediği açıklandı. Geçen seneye göre bu oran %92 oranında artmış durumda.