Altın rezervi 840 ton

Fatih Dönmez tarafından gelen açıklama sonrasında Türkiye içerisinde tam olarak işlenebilir 840 ton olarak açıklandı.

Türkiye ise dünya sıralamasında 22.sırada yer aldı. Enerji bakanı tarafından açıklanana göre ülkedeki 2013 ve 2017 senesidne elde edilen devlet hakkı gelirinin de 304 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ülkedeki altın rezervi ile şu anda dünya sıralamasında 22.sırada yer alınmaktadır. Ayrıca altın ruhsatlarının şu anda %68 oranında yerli firmalara ait olduğu açıklandı.