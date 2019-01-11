Köprü cezalarında iade

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Köprü cezalarında iade
Köprü cezalarında iade admin Tarih: 2019-01-11 Saat: 21:24:01
Güncelleme : 2019-01-11 21:24:01Bu içerik 30 kez okundu.
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Köprü cezalarında iade

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kurallarına uygun olmayan şekilde geçiş yapan araçlar için bir müjdeli haber geldi diyebiliriz.

Kurallara uygunsuz bir şekilde geçen araç sahipleri için cezaların silineceği açıklandı. Ancak bir takım şartları bulunmaktadır. Kişilerin vergi dairelerine giderek burada başvuru yapması gerekiyor.

Başvurmaları sonrasında kendilerinden alınan ceza miktarları 3.ayın sonuna kadar paralarını geri alacaklardır. Cezaların iadesi ile ilgili olarak 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerekecek. En yakın vergi dairelerine gidecek. Tahsil edilen idari para cezalarını vatandaşlar alacak.

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