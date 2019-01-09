17 öğrencisine tacizde bulundu

50 yaşlarında olan bir sınıf öğretmeni şahıs ilkokulda 17 kız öğrenciyi tehdit ederek cinsel tacizde bulundu ve öğrencilere uzun bir süre tacizde bulunmaya da devam etti ta ki olay ortaya çıkana kadar.

4.sınıf öğrencisi olan yaşları 9 ile 10 arasında olan 17 kıza cinsel tacizde bulunan şahıs cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Son zamanların en korkunç cinsel taciz olayı olarak adlandırmamız mümkün.

17 kız çocuğunun ailesi savcılığa gidince olay ortaya çıkıyor. Şahıs 2009 senesinden beri o okulda. İstismara maruz kalan çocuklar 1.sınıftan bu yana cinsel tacize maruz kalıyorlar.

Durumun ortaya çıkışı ise çocukların hal ve hareketlerinden kaynaklandı. Çok iğrenç iddialar ortaya çıktı ki olayın sadece temasla kalmadığını söylemek bile korkunç.

Şahıs olayın görülmemesi için sınıf kapısına afiş asma, öğrencileri etrafına toplama ve saksı içindeki uzun bitkiler ile görüntüleri de engelliyor. Kız öğrencileri etrafına toplayarak cinsel tacizde bulunuyor.