Niğde'de markete eşeğiyle giren adam ifade verdi

Naylon poşet uygulaması sonrasında ülkenin dört bir yanında ilginç haberler gelmeye başladı ve en son olarak gelen bu haberde bir kişi alışveriş poşetlerini protesto etmek amacıyla markete eşek ile girerek getirdiği torbalara aldığı eşyaları yükleyerek poşetleri eşeğe yükledi ve o sırada birçok vatandaş tarafından dikkat çeken şahıs kameralara alındı.

Görüntüler bir anda sosyal medya üzerinde aşırı derece popüler oldu ve daha sonrasında polisler tarafından sorgulanmak üzere götürüldü. Sorgusunda ise protesto amacıyla yapmadığını sadece şaka yapmak istediğini belirtti. Ayrıca marketin müdürünün de kendisi olduğunu açıkladı.