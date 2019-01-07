Hulusi Akar'dan Bolton'a cevap

MSB tarafından geçtiğimiz günlerde Bolton tarafından gelen açıklamaya cevap geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton tarafından gelen açıklamasında ABD ile tam koordinasyon olmadan Türkiye tarafından Suriye üzerinde operasyon olmasını istemediklerini ve kürtleri korumaya yönelik herhangi bir önlem alınmadan da bir operayson yapılmasını istmediğini açıkladılar.

Eğer bu şart sağlanmazsa da ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin mümkün olmayacağını açıkladılar. Akar tarafından gelen açıklamada TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı bölgeyi aynı ekmeği paylaştığı Kürt kardeşlerinin değil tüm etnik ve dini toplulukları tehdit eden terör örgütleri olan PKK YPG ve DEAŞ olduğunu açıkladı.

Terör örgütü olan PKK ile YPG asla Kürtlerin temsilcisi olarak kabul edilemeyeceğini belirten Akar bu konuda üzerinde net açıklamalar yaptı.