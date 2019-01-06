Yoksulluk sınırı 6 bin 745 liraya yükseldi

Tüketici fiyatlarının %0,4 oranında düşmesi sonrasında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı %1.77 oranında artış gösterdi ve 950 TL oldu. Yoksulluk sınırı da 6.745 TL olarak açıklandı.

BİSAM tarafından verilere göre yetişkin bir kadın için aylık harcama 501 TL olarak açıklandı. Bir kadın sağlıklı bir şekilde beslenmek için sadece 501 TL harcama yapması gerekiyor. Yetişkin bir erkek için fiyat 515 TL olarak açıklandı.

Aile olarak hesaplanında ailede 4 kişi olduğu varsayılıyor ve hesaplamalara göre aylık sağlıklı beslenme harcaması 1950 TL olarak hesaplandı. Asgari harcama tutarı ise 6.745 TL olarak açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenme amacıyla günlük olarak yapılması gereken harcamalar için peynir ve çörek tarzı ürünler en çok maliyeti olan ürünler olarak gözüküyor.