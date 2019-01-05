3 yaşındaki çocuk üzerinde notla terk edildi

Bursa Osmangazi ilçesinde meydana gelen bu olayda üzerinden not çıkan ve annesi tarafından bir AVM içerisindeki oyun parkında bırakılan küçük çocuğun annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı.

3 yaşındaki çocuğun ağlaması sonrasında ortaya çıkan olayda anneye ulaşmak isteyen güvenlik görevlileri anneye ulaşamadılar ve çocuğun üzerinde artık bakamıyorum tek çarem buydu notu bulunuyordu.

Notun üzerinde çocuğun ismi Hamza ve annesinin ismi de Gamze olarak belirtilmişti. Daha sonrasında durumu polise bildiren görevliler kadının bulunması için polis arama başlattı.

Hamza ise olandan bitenden habersiz şekilde polislerle eğlenmeye devam etti. Daha sonrasında emniyete götürüldü ve anneyi bulmak için tahkikat başlatılmış durumda.