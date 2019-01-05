Epic Games bedava oyunlar

Epic Games tarafından bedava oyunlar verilmeye başlandı ve başlandığı günden bu yana yakın zamanda 3.bedava oyun verilecek.

Verilen bedava oyunlardan ilki olan Subnautica adındaki hayatta kalma oyunu oldukça çok ilgi gördü ve yüksek grafikli bu oyun 14-27 Aralık tarihlerinde bedava olarak dağıtıldı. Daha sonrasında bir sonraki bedava oyun olan 18 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Hala 5 gün kadar süre var oyunu ücretsiz alabilmek için. Bir sonraki oyun ise şimdiden belli oldu ve bedava oyunlar bu şekilde 2 haftada bir gönderilecek. Sektöre giriş yapan Epic Games , Steam için bir rakip oldu diyebiliriz.

Özellikle Fortnite üzerinden elde ettiği gelir sonrasında bu etkiyi devam ettirmek istiyor.