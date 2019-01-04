Elektrik faturalarında 'indirim' oyunu

Elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu tarafından Erdoğan'dan gelen %10 indirim haberinden sonra ekstra bir açıklama geldi.

Açıklamalarında konut kullanıcılarının elektrik faturalarında %10 indirime gidilirken dağıtım bedellerine gelen arttırım sonrasında şirketler karını koruduğunu açıkladılar. Şirketler karlarını indirim haberinden sonra korumak amacıyla böyle hesap oyunları yaptılar.

2018 senesine göre '%20 oranında düşürülme yaşanırken iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam geldi. Yani kısacası verilen indirimi dağıtım bedeli adı altında aslında alınmaması gereken bir bedelle geri alıyorlar.

4 kişilik bir aile normalde 137 TL elektrik harcıyorsa %10 indirim ile %123 TL olacaktı ancak bir takım bedellere ekleme yapılarak indirim geri alınıyor.