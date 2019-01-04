26 ilde operasyon

Anasayfa GÜNCEL 26 ilde operasyon
26 ilde operasyon
26 ilde operasyon admin Tarih: 2019-01-04 Saat: 15:57:38
Güncelleme : 2019-01-04 15:57:38Bu içerik 54 kez okundu.
Reklam

26 ilde operasyon

Cemaat soruşturması hala devam ediyor. 26 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonda yakalama kararı verilen kişiler yakalanmak istendi ancak mahrem imamlık yaptıkları iddiası ile 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı açıklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ile daha önce gözaltına alınan örgü mensubu olan askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yapan kişilerin ifadesi sonrasında 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 26 ilde tspit edilen bu kişiler için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Belirlenen 60 kişi şu anda polis tarafından arama çalışmaları ile yakalanmaya çalışılıyor. Konya merkezli olarak 26 ilde yapıldı. Şüpheli şahısların TSK içerisinde bulunan askeri personele farklı mesleklerde mahrem imamlık yaptıkları görüldü.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler