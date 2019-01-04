26 ilde operasyon

Cemaat soruşturması hala devam ediyor. 26 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonda yakalama kararı verilen kişiler yakalanmak istendi ancak mahrem imamlık yaptıkları iddiası ile 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı açıklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ile daha önce gözaltına alınan örgü mensubu olan askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yapan kişilerin ifadesi sonrasında 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 26 ilde tspit edilen bu kişiler için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Belirlenen 60 kişi şu anda polis tarafından arama çalışmaları ile yakalanmaya çalışılıyor. Konya merkezli olarak 26 ilde yapıldı. Şüpheli şahısların TSK içerisinde bulunan askeri personele farklı mesleklerde mahrem imamlık yaptıkları görüldü.