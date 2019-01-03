Memur ve emeklinin zam oranı

2019 senesine girmekle beraber birçok yenilik de senenin aslında nasıl geçeceğini göstermektedir. TÜİK tarafından 2018 senesinde Aralık ayında enflasyonun biraz düşüş yaşadığı açıklandı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarına bakıldığı zaman %0,40 oranında geriledeği açıklandı. Daha sonrasında yıllık enflasyon oranının da %20.4 olduğu belirtildi. Aralık ayı enflasyon oranında düşüş sonrasında artık kamu emekçisi ve emeklilerin zam oranı da ortaya çıkıyor.

Aralık ayı sonrasında işçi emeklisi olan yıllık maaş zammı yüzde 10.19 oranında olduğu açıklandı. Kamu emeklisi olan bir kişi de yıllık maaş zammı ise %10.7 olarak açıklandı. Şu ana kadar %4 oranında bir zam alınmış ve üstüne de yaklaşık olara %6 oranında enflasyon zamı alacak. Sonuç olarak açıklanan verilere göre maaşlar :

Zamlı maaşlar:

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira