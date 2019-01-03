120 kişilik işe 5 bin başvuru

anlıurfa İşkur İl Müdürlüğü, Siverek ilçesindeki okullarda temizlik işçisi olarak çalışması için ancak geçici bir süre kadar çalışması için 120 kişi alınacağı açıklandı. İş başvurusu yapanlar arasından 120 kişi seçilecekti ve iş verilecekti ancak gelen yoğun başvuru sonrasında kura çekimine gidilecek.

Noter huzurunda kura çekilişi yapılacak ve daha sonrasında 120 kişinin işi belli olacak Ancak iş sadece geçici olarak bir iş ve 9 ay kadar sürecek.

İş başvurusu için gelenler ise İşkur önünde sağanak yağmur yağmasına rağmen saatlerce bekleyerek uzun bir kuyruk oluşturdular. Genç yaşlı farketmeksizin birçok kişi başvuru için gelmişti. Bazı kadınların kucağında çocukları ile beklemesi de dikkat çekti.