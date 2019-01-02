1 litre rakıdan 154 TL vergi alınacak

Alkollü içeceklerden alınan ÖTV vergisi %13.5 oranında artmış durumda.Artık yapılan otomatik vergi alımı ile 1 litre rakı için 154 TL vergi alınacak ki bu vergi oranı sonrasında en düşük bira fiyatı 9.5 TL olarak açıklanacak.

Ayrıca kur ve enflasyon nedeniyle de etkilenen alkol üreticileri de gelen vergiler sonrasında tüm bu vergilere ek olarak %10 oranında bir zam yapmaları da öngörülmektedir.

Yeni zamlar geldiği zaman litrelik rakıda bulunan her 4 kadehin 3 tanesi vergi olacak. Bir 70'lik rakının şu anda vergisi 79 TL iken 90 TL olacak. Satış fiyatı ise 119 TL iken bir anda 130 TL olacak. Yeni zamlar ile gelecek olan fiyatlar bu şekilde olunuyor.